شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 48 طن تين وفراولة بدون تاريخ إنتاج في حملة ببلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة تموينية مكبرة على المدينة الصناعية ببلطيم، ترقبا لشهر رمضان المبارك، وذلك بناء على قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة مكبرة تضم جهاز حماية المستهلك، والتموين، والصحة، والزراعة، والحماية المدنية، والبيئة، والتفتيش والمتابعة، والشؤون القانونية، من خلال حملة تموينية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من المصانع ببلطيمز

أسفرت الحملة عن ضبط ٤٨ طن تقريبا من مواد خام نصف تصنيع من التين والفراولة تحت التعبئة، بعدد ٣٠٠ برميل سعة ١٦٠ كيلو جرام لكل برميل، و٣٥٠٠ زجاجة عصير مانجو بدون تاريخ إنتاج، وعدد كبير من الاستيكارات المطموسة والمتلاعب في تواريخ التصنيع عليها، قبل طرحها وبيعها في السوق ببلطيم، فضلًا عن ضبط مصنع أعلاف بدون سجل بيئي، وأوزان غير معلومة، وطفايات حريق منتهية الصلاحية، وعدم التزام العاملين بإرتداء الكمامات الواقية، وكميات كبيرة من مواد الأعلاف مجهولة المصدر.

تحرر محضر بالمخالفة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

بلطيم

بلطيم

بلطيم

بلطيم

بلطيم