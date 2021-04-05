شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: إثيوبيا لديها مخطط مستقبلي لبيع المياه والكهرباء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن إثيوبيا مستمرة في سياسة التصعيد فيما يتعلق بسد النهضة.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «إثيوبيا لديها مخطط مستقبلي لبيع المياه والكهرباء»، مشيرا إلى أن إثيوبيا ترفض إجراء مفاوضات عبر الرباعية الدولية، إضافة إلى رفض تبادل المعلومات مع مصر والسودان.

وأضاف موسى: «مياه النيل ملك الدول الثلاث وليس إثيوبيا فقط»، معلقا: «الأنباء المسربة من الاجتماعات تشير إلى عدم وجود أي مستجدات».