شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: الجامعات الأهلية تستهدف إتاحة فرص تعليمية بمعايير عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، أمس، جامعة المنصورة الأهلية، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية؛ للاطمئنان على أعمال الإنشاءات والتجهيزات ومعدلات التنفيذ بمقر الجامعة. وخلال الزيارة أشاد الوزير بمعدلات الأداء وتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، منذ وضع حجر الأساس للجامعة فى أكتوبر الماضى.

ووجه عبدالغفار، خلال الزيارة، بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمنى الذى تم إعداده، تمهيدًا لبدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى المقبل 2021-2022.

وأكد الوزير حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية بمواصفات عالمية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية، منها جامعة المنصورة الأهلية، والتى ولدت من رحم جامعة المنصورة الحكومية.

وأشار عبدالغفار إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يستهدف فى المقام الأول مواكبة الزيادة المستمرة فى عدد الطلاب، وإتاحة فرص تعليمية لهم بمعايير عالمية، من خلال تقديم برامج دراسية تناسب احتياجات سوق العمل، فضلا عن مراعاة أفضل التصميمات العالمية فى إنشاء هذه الجامعات، مؤكدًا أن إنشاء هذه الجامعات يسهم أيضًا فى تنمية الإقليم المحيط بها.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة الأهلية أنشئت على مساحة 56 فدانًا بمدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولى الساحلى جنوبًا، وتضم الجامعة ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية، ويشمل (الطب- طب الأسنان- الصيدلة- التمريض) وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل (الهندسة- تكنولوجيا العلوم الصحية) وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل (الاقتصاد والعلوم الإدارية- الآداب والعلوم الإنسانية).