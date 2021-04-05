شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلامي الوزراء»: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ ومهاجر يتمتعون بمختلف الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أن مصر أصبحت نموذجاً دولياً ناجحاً فى محاربة الهجرة غير الشرعية وفى دعم اللاجئين، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل الدولة فى كلا الملفين. وذكر التقرير أنه بالرغم من استمرار تزايد أعداد اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر إلا أن القاهرة حريصة على تقديم كافة الخدمات الأساسية لهم، حيث بلغ عددهم نحو 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء عام 2020، مقابل 258.4 ألف عام 2019، و246.7 ألف عام 2018، و232.6 ألف عام 2017، و213.5 ألف عام 2016، و212.5 ألف عام 2015، و236.1 ألف عام 2014، و230.1 ألف عام 2013، و109.9 ألف عام 2012، و95.1 ألف عام 2011.

وتناول التقرير الحديث عن دعم الدولة للاجئين، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافى لمصر والأوضاع السياسية التى تشهدها عدد من دول المنطقة ساهم فى تحول مصر إلى دولة

عبور ومقصد للاجئين، حيث تستضيف نحو 6 ملايين لاجئ ومهاجر يتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير جهود الدولة على المستوى المحلى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحتها، والذى وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة فى هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

وأشار التقرير إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق مبادرة مراكب النجاة فى ديسمبر 2019، والتى ركزت بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهى 14 محافظة كالتالى: (الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وقنا، وسوهاج).