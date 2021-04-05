شكرا لقرائتكم خبر عن هذه جريمة في حق مصر.. طارق شوقي: لن أتخلي عن حلمي بتطوير منظومة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إنه لن يتخلى عن حلمه بتطوير منظومة التعليم، مضيفا: «يسرنا وسائل التعلم، ولكن الاستجابة ليست على المستوى المنتظر».

وأوضح «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»: «أسهل حاجة أن نتخلى عن الحلم، ولكن هذه جريمة في حق مصر، وجريمة في حق مستقبل التنمية في مصر».

وأشار إلى أن بنوك الأسئلة لصفوف الثانوية تقيس المهارة ومدى الاستفادة من المنهج، متابعًا: «نسعى لقطع الطريق أمام الغش الإلكتروني في امتحانات الشهر لصفوف النقل».

وأكد وزير التعليم أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، والبعض ليس له مصلحة في ذلك، متابعًا: «نحن مكلفين من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمهمة تطوير التعليم، وسنستكملها».

وأكد أن البعض يحاول أن يجد أقصر الطرق للحصول على شهادة بدون تعلم، متابعًا: «نحاول أن نستعيد التعليم الذي تم اختطافه بهذه الأفكار».

وأضاف «شوقي» أن البعض يرى المنصات التعليمية «عبء»، لافتًا إلى أن نسبة من لم يغشوا في الامتحانات لا تتجاوز 20%.

وأشار إلى أن كثيرين ليس لديهم رغبة في التعلم، والبعض يبحث عن النجاح فقط.