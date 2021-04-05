شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: عبور 532 سفينة منذ انتهاء أزمة السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في الممر الملاحي لقناة السويس منتظمة بداية من اليوم، مشيرًا إلى أنه تم عبور 532 سفينة من يوم تعويم السفينة الجانحة.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الانتظام في العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميًا.

وتابع: «تم وعد الجميع بانتظام عمل الممر الملاحي لقناة السويس في هذا اليوم أو اليوم السابق له، وتم الوفاء بالوعد بالعودة سريعًا لانتظام العمل مرة أخرى بعد تحريك أكبر عدد من السفن وعبورهم لممر الملاحي».