شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات تخرج طلاب «الإسكندرية» دون مراعاة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 333 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، تسجيل 709 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 40 حالة جديدة.

فى سياق مواز، بدأ العاملون بقطاع السياحة بالبحر الأحمر التسجيل على موقع الوزارة لتلقى لقاح كورونا، وبدأت غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطعيم العاملين بها، وتتولى إدارة المنشأة تجميع الطلبات المسجلة، فى ملف يحتوى على اسم الموظف واسم المنشأة والرقم القومى وكود الحجز على موقع الوزارة والمكان المفضل لتلقى اللقاح.

فى السويس، توفى الدكتور بدوى طه، طبيب استشارى، متأثرا بإصابته بكورونا، ليُسجل الحالة الخامسة بين الأطقم الطبية بعد وفاة طبيبين وممرضتين بالفيروس.

وفى المنيا قامت كنيسة السيدة العذراء ببردنوها، بالتعاون مع جمعية كاريتاس المنيا، من خلال مشروع «معا لمواجهة كوڤيد- 19»، بتطهير وتعقيم الأماكن العامة وأماكن التجمعات بالقرية، ومنها الكنائس بكل طوائفها والوحدة المحلية وإدارة التضامن ومكتب البريد والمدارس.

فى الأقصر، قام فريق من إدارة الإعلام والتوعية بوزارة الصحة، بالتعاون مع فرق من الأمومة والطفولة وفريق من الصحة المدرسية، بمراجعة الإجراءات الاحترازية بدور الأيتام.

وفى الإسكندرية أقام طلاب كليات الفنون الجميلة والحقوق والتجارة والآداب والتربية بجامعة الإسكندرية حفلات تخرج بحضور عدد كبير داخل فنادق مطلة على البحر مباشرة، غير عابئين بالضوابط الاحترازية الخاصة بكورونا، وسط نفى رسمى من قبل إدارة الكليات بعلمها بالحفلات المقامة، معلنة تبرأها من الحفلات أو تنظيمها على الإطلاق.

وكشفت مصادر أن حفل الفنون الجميلة حضره قرابة 2000 طالب وطالبة، بأحد الفنادق بالثغر، وذلك بعد ساعات من حفل كلية الحقوق بذات الفندق، وسبقها ثلاث حفلات أخرى من ضمنها حفل تخرج كلية تجارة قسم اللغة الإنجليزية الذى أحياه الفنان تامر عاشور، كما أحيا المطرب الشعبى حسن شاكوش حفل تخرج طلاب كلية الآداب، والمطرب الشعبى عمر كمال لتخرج طلاب كلية التربية، بحضور 1500 طالب وطالبة، والثالث فيلو لحفل تخرج طلاب الحقوق. ونفت إدارات الكليات علاقتهما بهذه الحفلات من قريب أو بعيد، مشددة على أنه لا صلة لهما بالحفلات على الإطلاق.

من جهتها، قررت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، استمرار صلوات القداس بكل الكنائس، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، بما لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، وإيقاف كل الاجتماعات الأسبوعية، ومدارس الأحد، والنهضات الروحية للصوم الأربعينى المقدس، ويتم الاحتفال بتكريس زيت الميرون المقدس يومى 21، و22 من إبريل الجارى، وستكون الصلوات مقصورة على الآباء المطارنة والكهنة الإكليريكيين فقط.