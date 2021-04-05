شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي عن وقف مسلسل «الملك»: «الرضوح للسوشيال ميديا خطأ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الضغوط التي حدثت في السوشيال ميديا جعلتنا نتسرع في اتخاذ القرارات لتهدئة الأوضاع.

وأضاف الشناوي، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الاثنين، أن الشركة أوقفت عرض مسلسل «الملك» خوفا من تعرضه لانتقادات.

وأشار الناقد الفني، إلى أن الممثل لا يجب أن يكون نفس الصورة الذهنية عن الشخصية التاريخية أو المعاصرة.

وأوضح أن المناخ به فرصة لمن يزايد، منوها بأن هناك رضوخ لقوة وسطوة السوشيال ميديا، وهذا خطأ استراتيجي، ولا أحد يمكن أن يدافع عن خطأ في التوثيق العلمي.