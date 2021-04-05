شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» ينظم دورة حول الاتفاقيات الدولية وآليات الحماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الدوره التدريبيه الأولي حول الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان للباحثين بفرع المجلس بالمحافظات الإحدي عشر وهي كفر الشيخ والغربيه والقليوبيه وبورسعيد والاسماعيليه والسويس والفيوم وبني سويف واسيوط وسوهاج واسوان من خلال الفتره ٣ إلى ٦ ابريل ٢٠٢٠.

وانتهت جلسات اليوم الأولي والتي تناولت كيفيه تفعيل دور الأفرع لإنجاز مهام بعثات تقصي الحقائق وزيارة الميدانية وكيفية إعداد التقارير الفنية، كما يتناول اليوم الثاني آلية حماية حقوق الإنسان والاتفاقات الدوليه على المستوى الدولية والوطني وأبرزها الاتفاقيه المعينه بحقوق الإنسان.

وتستمر أعمال الدورة التدريبية الثانية بجلساتها حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة راية مصر ٢٠٣٠ استراتيجية عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان ٢٠٢١، ٢٠٢٤ وتطور منظومة الشكاوى وأهمية توجيه مفاهيم أعداد التقارير داخل المجلس.

وتأتي تلك الدورات في إطار قيام المجلس بتطوير وبناء قدرات الباحثين بأفرع المجلس بالمحافظات المختلفة.