شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها التعليمي» تنعى طبيبة توفيت بـ«كورونا».. و3309 حصلوا على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مستشفى بنها التعليمي طبيبة من العاملين بالمستشفى عقب وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المستشفى في بيان له على صفحته الرسمية: «ينعى المستشفى بكل الحزن والأسي شهيدة العمل والواجب دكتورة آية عبدالمحسن نائب الأطفال بمستشفى بنها التعليمي إثر إصاباتها بفيروس كورونا، للفقيدة الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

فيما أعلنت مديرية صحة القليوبية أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا في منافذ التطعيم بالقليوبية بلع حتى اليوم 3309 مواطنا بينهم 1413 مواطنا من منفذ التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي و812 من منفذ مركز طب الأسرة بسنديون في قليوب و1084 من منفذ مركز طبي حجازي بشبرا.

وبحسب بيان المديرية، فإن من تلقوا اللقاح اليوم فقط بلغوا 295 مواطنا منهم 112 بمستشفى كفرشكر المركزي و57 من مركز طب الأسرة بسنديون و126 من مركز طبي حجازي.

فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي بالقليوبية، أن المستشفى استقبل اليوم 9 حالات مصابة بفيروس كورونا، منوهًا بأن المستشفى سجل اليوم 3 حالات وفاة كانت محجوزة بالعناية المركزة.

بينما سجلت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة المنقضية 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.