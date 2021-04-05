شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: بدء تطبيق المواعيد الصيفية اعتبارًا من السبت 17 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم تم غلق 55 ألف منشأة بين محلات وورش ومقاهي ومطاعم وغيره منذ 1 ديسمبر 2020 وحتى الآن لمخالفتها مواعيد الفتح والغلق أو لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه سيتم تطبيق المواعيد الصيفية اعتبارا من السبت المقبل 17 إبريل.

وأكد أنه من المقرر فتح المحال والمولات التجارية من 7 صباحًا حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

وتابع: «فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة».

وأردف: «فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن».