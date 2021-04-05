شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يعلن عبور 532 سفينة منذ انتهاء أزمة السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة فى الممر الملاحى لقناة السويس منتظمة بداية من اليوم، مشيرًا إلى أنه تم عبور 532 سفينة من يوم تعويم السفينة الجانحة.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الانتظام فى العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميًا.

وتابع: "تم وعد الجميع بانتظام عمل الممر الملاحى لقناة السويس فى هذا اليوم أو اليوم السابق له، وتم الوفاء بالوعد بالعودة سريعًا لانتظام العمل مرة أخرى بعد تحريك أكبر عدد من السفن وعبورهم للممر الملاحي".