شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات من المبادرات الرئاسية المُبهرة تزامنا مع اليوم العالمى للصحة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم الصحة العالمى .. يحتفل العالم به فى السابع من أبريل سنويا، بهدف تعزيز النظم الصحية ودعمها لتقديم خدمات صحية وفقا لمعايير الجودة.

وفى هذا السياق، نرصد خلال "انفوجراف" أهمية المبادرات الرئاسية لحماية صحة المصريين، وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع صحة المصريين نصب عينيه، خلال الـ7 سنوات الماضية، فسعى إلى ضرورة توفير الخدمات الصحية مع إعادة بناء أركان البنية التحتية للمنشآت الصحية لضمان توفير خدمات علاجية بمقاييس عالمية دون تمييز لكل المصريين، من خلال إطلاق المبادرات الصحية بما فيها تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل.



7 سنوات من المبادرات الرئاسية المبهرة

منظومة التأمين الصحى الشامل

أطلقت فى 4 محافظات هى:

بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء

تشمل 6 محافظات أخرى بالمرحلة الأولى

3.8 ملايين مواطن سجلوا بالمنظومة حتى الآن



مبادرة 100 مليون صحة وحياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

تطوير الوحدات والمراكز والمستشفيات

خدمات طبية فى 1400 قرية بالجمهورية

مبادرة 100 مليون صحة

الكشف المبكر عن "فيرس سى" والأمراض المزمنة

أكثر من 60 مليون مواطن حصلوا على العلاج مجانا

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

جراحات عاجلة لـ700 ألف حالة مجانا

25 ألف مواطن استبدلوا الإجراء الجراحى بالدواء

395 مستشفى شاركت فى تقديم الخدمة

تكلفة المبادرة

5 مليارات و425 مليونا و603 آلاف جنيه



دعم السيسى لصحة المرأة وإنهاء قوائم الانتظار

صحة المرأة

28 مليون امرأة بقائمة الكشف المبكر عن أورام الثدى

12 مليون سيدة خضعن للكشف حتى الآن

3 آلاف سيدة حصلن على العلاج

بناء وتطوير 24 مركز أورام وفق المقاييس العالمية

الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى:

23 مليون مواطن خضعوا للكشف

صرف العلاج مجانا مدى الحياة

اكتشاف ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال

3500 وحدة صحية مخصصة على مستوى الجمهورية

30 ألف طفل خضعوا للكشف حتى الآن

82 ألف طفل تم تحويلهم لإعادة التقييم بالمرحلة الثانية

8 آلاف طفل تم تحويلهم لمستشفيات التقييم الأعلى

2410 أطفال من الأجانب المقيمين خضعوا للفحص

3500 جهاز انبعاث صوت للوحدات

30 جهاز قياس للسمع بتكلفة 120 مليون جنيه



جائحة كورونا واكتشاف ضعف السمع عند الأطفال

جائحة كورونا

100 مليار جنيه لدعم قطاع الصحة

أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أكثر من 40 مستشفى عزل لرعاية المصابين

توفير الأدوية وتأمين الخدمات الطبية