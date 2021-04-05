شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "توظيف عناصر الفن القديم بمحيط المتحف المصرى الكبير" للدكتورة هالة حسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لشئون خدمة المجتمع والبيئة، معرض "توظيف عناصر الفن المصرى القديم فى التنسيق الحضرى.. مقترح تصميمى لحديقة النيل بمحيط المتحف المصرى الكبير" للدكتورة هالة محمد حسنين، الأستاذ المساعد بقسم الديكور(العمارة الداخلية) بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ويتم تنظيم المعرض تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد الكلية بالزمالك، وشارك فى افتتاح المعرض الدكتورة صفية القبانى، نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور سمير شاهين، رئيس قسم الديكور، والدكتور أحمد حسنى، رئيس قسم الديكور الأسبق، وعماد الدين محمد، مدير العلاقات العامة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

ويستمر تنظيم المعرض فى الكلية بالزمالك حتى يوم السبت 10 ابريل الحالى، من التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الاثنين. ويتم تنظيم المعرض بهدف نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الموهوبين.

والمتحف المصرى الكبير، المركز العالمى لتواصل الحضارات والتحفة الفنية والثقافية التى ينتظرها العالم، يحتضن روائع الحضارة المصرية من كنوز أثرية نادرة ووثائق علمية قيمة، إنه إعجاز معمارى ضخم، حيث يعد واحداً من أكبر المتاحف فى العالم عبر التاريخ خارج القاهرة.



جانب من معرض الدكتورة هالة محمد حسنين بفنون جميلة الزمالك

جاء فى البيان الصحفى لكلية الفنون الجميلة بالزمالك أنه استكمالا لما تم تقديمه سابقاً من الدكتورة هالة محمد حسنين – أستاذ مساعد بقسم العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك - من أعمال سابقة فى سلسلة معارض تطوير منطقة الأهرامات ومحيط المتحف المصرى الكبير، وهى ثلاث مشاريع سابقة تدخل فى نطاق الرؤية الاستراتيجية للدولة للتخطيط العمرانى فى المنطقة الاستثمارية لعام 2025.





وقامت الدكتورة هالة محمد حسنين، الأستاذ المساعد بقسم الديكور (العمارة الداخلية) بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، بتقديم معرضها الرابع فى هذا المجال من التصميم الإبداعى المهدى لوزارة الآثار والسياحة وإلى المسئولين عن المشروعات القومية، والمعرض الرابع الجارى تقديمة حالياً هو "توظيف عناصر الفن المصرى القديم فى التنسيق الحضرى.. مقترح تصميمى لحديقة النيل بمحيط المتحف المصرى الكبير".



جانب من معرض الدكتورة هالة محمد حسنين بفنون جميلة الزمالك

قدمت الفكرة الإبداعية المقترحة للمعرض الرابع للدكتورة هالة محمد حسنين، الأستاذ المساعد بقسم الديكور (العمارة الداخلية) بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اختيار منطقة من أحد المناطق الخمس المطروحة ضمن الخطة القومية للدولة لتصميم حديقة ثقافية ترفيهية ذات هوية تراثية خارج حدود المتحف - كمكان غير مقيد بمواعيد فتح وإغلاق المتحف المصرى - مفتوح أمام الزائرين والسائحين، لاستكمال رحلتهم السياحية والثقافية لمتابعة استمرار مشاهدة ملامح التراث المصرى فى أماكن ترفيهية ذات صلة بالمكان المحيط ، تحتوى على برج بانورامى يرى المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات.

ويضم مطاعم وبازارات وساحة لإقامة العروض والاحتفالات الخارجية وأماكن ترفيهية ذات أنشطة متنوعة ، وذلك برؤية تشكيلية معاصرة فى تصميم عناصر التنسيق الحضرى حاملاً سمات وخصائص الفن المصرى القديم من خلال تصميم إبتكارى لبرجولات وأماكن جلوس متنوعة ونافورات ومركز تثقيفى لتعليم اللغة الهيروغليفية، ومركز ومعرض للفنون التشكيلية، وأماكن للألعاب الترفيهية، وغيرها من عناصر الأنشطة الترفيهية استنادا إلى منهج التثقيف البصرى للزائرين، ودمج للتقنيات الحديثة مثل عروض الهولوجرام Holographic Display Technology واستخدام الخامات الحديثة ذات البعد البيئي، وإضاءات الليزر والأنظمة الصوتية والمرئية المتطورة الحديثة.



جانب من معرض الدكتورة هالة محمد حسنين بفنون جميلة الزمالك

والمقترح التصميمى للدكتورة هالة محمد حسنين، الأستاذ المساعد بقسم الديكور (العمارة الداخلية) بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، يأتى متزامناً مع موكب نقل مومياوات الملوك والملكات المصرية أول أمس السبت، ومع البدء فى تجهيزات الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير، كإضافة متميزة للمنطقة الأثرية، من المشاريع الترفيهية والسياحية غير التقليدية.



جانب من معرض الدكتورة هالة محمد حسنين بفنون جميلة الزمالك

والمتحف المصرى الكبير يضم متحف للطفل، مركزاً تعليمياً، مركزاً للحرف اليدوية، وفصول تعليمية، وقاعة للمؤتمرات، وبازارات، ومحلات للحرف اليدوية التراثية، ومتحف مخصص لمراكب الشمس الفرعونية، وتتوافر لدى المتحف مساحات خضراء شاسعة.



افتتاح معرض الدكتورة هالة محمد حسنين بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الدكتورة هالة محمد حسنين بفنون جميلة الزمالك