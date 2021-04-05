شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتى من محطة مصر: الرئيس السيسى لديه استراتيجية واضحة لتطوير السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، بالقاهرة محطة مصر برمسيس وزار متحف السكة الحديد مستقلا قطار نوم متجها إلى الأقصر للقيام بجولة سياحة للمناطق السياحية والأثرية بالأقصر وتلبية دعوة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لزيارة الأقصر، وتناول الغداء قبل استقلاله القطار في أحد مطاعم مول محطة مصر.

وكان في استقبال السفير الإماراتى بالقاهرة المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد الذى رافقه في الجولة التي شملت صالة محطة مصر ومولها التجارى والمتحف وصالة كبار الزوار.

وأكد السفير الإماراتى خلال مؤتمر صحفى خلال زيارته للمحطة وفق بيان صحفى أنه فضل استقلال القطار للاتجاه للأقصر عن طائرته الخاصة لحبه لسكك حديد مصر الأقدم في الشرق الأوسط وليعطى رسالة أنها آمنة، وأن أي سكك حديد في العالم معرضة لوقوع حوادث بها، مقدما التعازى للشعب المصرى والقيادة السياسية في حادث تصادم قطارى سوهاج.

وأضاف السفير الإماراتى أنه يستقل قطارات السكة الحديد المصرية منذ 30 سنة ولا يخشى استقلالها ويعلم أن هناك خطة استراتيجية لتطويرها بشكل كامل تنفذها الدولة المصرية ويشرف على تنفيذها وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد.

وأوضح السفير الإماراتى أنه يدعو المستثمرين للاستثمار في السكة الحديد والمشاركة في مشروعات تطويرها، مؤكدا أنه يدعو الجميع للإطمئنان لوضع السكة الحديد وأن الدولة ماضية في تطويرها، كما أن وقوع حادث فردى أو خطأ بشرى لا يقلل من مجهود وزير النقل الفريق كامل الوزير والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد.

وأشار السفير الإماراتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه رؤية واستراتيجيةواضحة لتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر باعتبارها ثانى أقدم سكك حديد على مستوى العالم من أجل تقليل حوادث القطارات، منوها إلى أن حادث تصادم القطارات الأخير خطأ فردى ولا يتحمله وزير النقل أو رئيس هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن حوادث القطارات لن تنتهى في العالم أجمع.