"التحقيق مع حسن شاكوش ورصاصة تنهي حياة سائق بأكتوبر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة تواصل التحقيق مع شاكوش و20 آخرين في افتتاح كافية بدون ترخيص

واصلت نيابة مدينة نصر، مساء اليوم، التحقيق مع المطرب حسن شاكوش، و20 من العاملين معه في القضية رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، الخاصة باتهام "شاكوش" بافتتاح كافية في مدينة نصر بدون ترخيص.

تأجيل محاكمة أحد متهمي قضية "مودة الأدهم" بتهمة الشروع في التزوير لـ 3 يوليو

قررت الدائرة الثانية جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة "أحمد. س" بتهمة الشروع في تزوير محرر رسمي لجلسة 3 يوليو المقبل، للمرافعة.

رحلة البحث عن "لقمة العيش" انتهت بالدم.. تفاصيل جديدة في مقتل سائق توك توك بأكتوبر

تفاصيل جديدة كشفتها التحريات والتحقيقات في مقتل سائق مركبة "توك توك" بمدينة 6 أكتوبر.

جهود البحث توصلت إلى أن المجني عليه أصل بلدته محافظة الفيوم، وحضر إلى مدينة 6 أكتوبر للعمل كسائق "توك توك".

ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة ونجلها في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة قتل سيدة ونجلها بمحافظة المنيا.

رصاصة الموت.. العثور على سائق توك توك مقتولا بأكتوبر

يسابق رجال إدارة البحث الجنائي بالجيزة الوقت لفك طلاسم العثور على جثة سائق مركبة "توك توك" مقتولا بمدينة 6 أكتوبر.

إحالة 3 متهمين بمواقعة أنثى بغير رضاها لمحكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بإحالة المتهمِينَ «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام ٢٠١٥م.

متهم في واقعة حسن شاكوش: "أنا خدت 300 جنيه في الليلة.. ومليش دعوه بحاجة"

أدلى متهم يعمل "بودي جارد" في كافيه المطرب الشعبي حسن شاكوش بأقواله أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهم إنه تم التعاقد معه لتأمين حفل افتتاح الكافيه مقابل 300 جنيه في الليلة، ولا يعمل باستمرار في الكافيه"، نافيًا عدم معرفته بافتتاح المحل بدون تراخيص من عدمه أو مخالفة الإجراءات الاحترازية لقرارات مكافحة كورونا "مليش دعوه بحاجة خالص".

النيابة تبدأ التحقيق مع العاملين في كافيه حسن شاكوش

بدأت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، التحقيق مع عدد من العاملين بكافيه المطرب الشهير حسن شاكوش.

حمو بيكا وعمر كمال وكاريكا يدعمون "شاكوش" بنيابة مدينة نصر

وصل مطربو المهرجانات حمو بيكا، وعمر كمال، وشحته كاريكا إلى نيابة مدينة نصر، دعمًا لزميلهم حسن شاكوش قبيل التحقيق معه بتهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

محكمة النقض تقضي ببراءة 105 متهمين في "أحداث شغب عابدين"

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول طعون 105 متهمين بالتورط في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة عابدين في القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات بعد قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبراءتهم من الاتهامات المنسوبة لهم.

لافتتاحه كافيه بدون تصريح .. حسن شاكوش يصل لمحكمة مدينة نصر لبدء التحقيق

وصل المطرب الشعبي حسن شاكوش، إلى مقر محكمة مدينة نصر؛ للتحقيق معه على خلفية إقامته حفل افتتاح كافيه ملكه بمدينة نصر، مُخالفًا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

"العربية طارت 100 متر".. كواليس نجاة سائق صدم قطار سيارته بمنشأة القناطر

ثوان معدودة فصلت قائد سيارة ملاكي عن الموت المحقق دهسًا تحت عجلات قطار، لم يكد يرى السائق قدوم القطار اتجاه سيارته حتى همَّ بالفرار تاركا سيارته.

"انتحرت بسلاح والدها".. تفاصيل انتحار موظفة داخل مسكنها في القاهرة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل انتحار "موظفة" داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.