الحكومة: تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من أول مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، عبر تقنية "فيديوكونفرنس"، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات والمشروعات التنموية والخدمية والاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم.

يبحث الاجتماع التشديد على المحافظين بأهمية التطبيق الحازم لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن القواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، والسماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد على نصف الساعة، وكذلك عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية.

يأتي ذلك إضافة إلى عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية؛ لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس المحافظين، الموقف التنفيذي؛ لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات تطوير الريف المصري والذي يستهدف مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الخدمات الصحية والتعليمية، البيئية، خدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع توفير فرص عمل للشباب.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه قد تمت الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم استكمال أعمال البناء، وذلك للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2020.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل 2021، لإعلان بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، على أن تتم الإشارة إلى الأهداف الأساسية لتطبيق هذه المنظومة.

وأضاف مدبولي أنه يتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، على أن يتم البناء على ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية، لافتا إلى أنه تم التوجيه لجميع الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية.