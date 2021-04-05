شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة استعدادا لـ رمضان في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم الإثنين، على استمرار أعمال النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى للمدينه السياحية وتوابعها، من خلال رفع المخلفات، وحش الحشائش، وإزالة الأتربة، ورفع الرمال، ورش المياه، وقص وتقليم الأشجار وريها، إستكمالا ً لخطة المدينة للإرتقاء بمستوى منظومة النظافة واستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة والتشجير بكورنيش مدينة بلطيم.

واستهدفت أعمال النظافة لليوم الرابع على التوالى بمدينة بلطيم وامتداد طريق الرافد الدولى، كما جارى غسيل ونظافة البلدورات قبل دهانها، وقال رئيس مدينة بلطيم، إنه جارى تنظيف شوارع المدينة وتجميلها استعدادا لفصل الصيف وأعياد الربيع وشهر رمضان.