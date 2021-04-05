شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم السيدة شربات عبد اللطيف الأم المثالية بشركة مياه الشرب في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الإثنين، احتفالية تكريم الأم المثالية، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأكد «رسلان»، أهمية دور المرأة في كافة المجالات وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها بكفاءة المناصب التي تتقلدها، مشيرا إلى أن التكريم يأتى في ظل اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وتكريمها في مختلف المناسبات ما يعكس أنها شريك أساسى في تقدم الوطن.

شملت الفعاليات تكريم شربات محمد عبداللطيف بالقليوبية كأم مثالية على مستوى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وتم اختيارها من خلال لجنة لاختيار الأمهات المثاليات بالشركة القابضة، لما بذلته خلال رحله كفاحها في تربية أبنائها لجعلهم نماذج مشرفة ومضيئة للمجتمع.

تكريم الأم المثالية على مستوى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

ووجه رئيس الشركة القابضة، الشكر لفريق العمل بالشركة لحرصه على تنظيم التكريم بالشكل اللائق، واختيار النماذج المشرفة وفقا للمعايير الموضوعة والمسابقة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالشركة القابضة، في ظل ظروف جائحة كورونا مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية. وقدم «مجاهد»، التهاني إلى جميع الفائزات، داعيا المولى عز وجل أن يحفظهن وأبنائهن ومصرنا الغالية، مشيرا إلى أن هناك قصص كفاح مشرفه لعظيمات مصر من سيداتها الفضليات اللاتى يستحقن التكريم بعد رحلة عطاء كانت ولازالت من أجل بناء الأبناء كلبنة لبناء الأوطان.

تكريم الأم المثالية على مستوى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية