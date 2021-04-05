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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم السيدة شربات عبد اللطيف الأم المثالية بشركة مياه الشرب في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الإثنين، احتفالية تكريم الأم المثالية، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
وأكد «رسلان»، أهمية دور المرأة في كافة المجالات وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها بكفاءة المناصب التي تتقلدها، مشيرا إلى أن التكريم يأتى في ظل اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وتكريمها في مختلف المناسبات ما يعكس أنها شريك أساسى في تقدم الوطن.
شملت الفعاليات تكريم شربات محمد عبداللطيف بالقليوبية كأم مثالية على مستوى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وتم اختيارها من خلال لجنة لاختيار الأمهات المثاليات بالشركة القابضة، لما بذلته خلال رحله كفاحها في تربية أبنائها لجعلهم نماذج مشرفة ومضيئة للمجتمع.
ووجه رئيس الشركة القابضة، الشكر لفريق العمل بالشركة لحرصه على تنظيم التكريم بالشكل اللائق، واختيار النماذج المشرفة وفقا للمعايير الموضوعة والمسابقة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالشركة القابضة، في ظل ظروف جائحة كورونا مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية. وقدم «مجاهد»، التهاني إلى جميع الفائزات، داعيا المولى عز وجل أن يحفظهن وأبنائهن ومصرنا الغالية، مشيرا إلى أن هناك قصص كفاح مشرفه لعظيمات مصر من سيداتها الفضليات اللاتى يستحقن التكريم بعد رحلة عطاء كانت ولازالت من أجل بناء الأبناء كلبنة لبناء الأوطان.
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