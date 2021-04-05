شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة ندوات «اعرف عدوك» لمواجهة كورونا فى العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة التثقيف والاعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء تنفيذ ندواتها التوعوية عن كورونا تحت عنوان «اعرف عدوك.. لا يزال كوفيد 19 يمثل تهديدات في عام 2021.. احمى نفسك وأسرتك ووطنك».

وأكدت الدكتورة ريهام الغزال مدير التثقيف والإعلام الصحى بإدارة العريش الصحية، استمرار الندوات التوعوية لتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بجامعة العريش خلال الشهر الجارى .

وتناولت الندوة التى أقيمت اليوم، أهم طرق الوقاية ضد فيروس كورونا، ومن أهمها ارتداء الكمامة والتباعد ونظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولى أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، مع ضرورة الحرص عند السعال والعطس على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقى ويتم التخلص منه بعد ذلك فوراً وغسل اليدين، وأهمية تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال .