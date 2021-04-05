شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 64٪؜ من حالات التعدى في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأسبوع الجاري في إزالة ١١٠ حالات تعدى على نهر النيل بنسبة ٦٤٪؜ من حالات التعدى المستهدف إزالتها خلال الموجة ١٧ التى بدأت في ٢٠ مارس الماضى .

وأوضح محافظ قنا، إزالة ٤٤ حالة تعدى بالمبانى على النيل بإجمالى مساحة ٥٥٢٨ م و٦٦ بالردم بإجمالى مساحة ٣٥١١ م، مؤكدا استمرار حملات الإزالة لحين الانتهاء من ازالة كافة الحالات المستهدفة وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة .