شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن عن تخفيضات تصل لـ 35 % في معارض «أهلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يوجد 27 معرضا رئيسيا لـ «أهلا رمضان» في المحافظات .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن أقل نسبة خصم يحصل عليها المواطن 18 % وأقصى نسبة 28 %، وهناك سلاسل تجارية تزيد نسب الخصم عن المحدد.

وأضاف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إن 168 شركة عارضة في المعرض الرئيسي لأهل رمضان ونسب الخصب بها تصل لـ 35 %.

ولفت إلى أن أكثر من 106 قوافل تجوب المحافظات لتوزيع السلع والمنتجات الأساسية المتواجدة في معرض أهلا رمضان، موضحا أن الأسعار في انخفاض منذ 2017 .

وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 سلسلة تجارية تم اختيارها للانضمام لمعارض أهلا رمضان، مؤكدا انه سيتم الالتزام بأسعار استرشاديه لـ 14 سلعة .

واختتم المهندس أيمن حسام الدين، أن هناك 24 قافلة تتكون كل منها من 10 سيارات بغرض وصول السلع والمنتجات لكافة القرى والنجوع .