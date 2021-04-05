شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى القرنة يستقبل 40 ألف حالة خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي حفني، مدير مستشفى القرنة المركزي، اليوم الإثنين، إن المستشفى الواقع فى غرب الأقصر استقبل أكثر من 40 ألف حالة خلال شهر مارس.

وأضاف، أن قسم الطواريء استقبل حوالي 30 ألف حالة و4634 حالة في العيادات الخارجية و70 حالة عمليات ما بين عظام و نساء و جراحة و24 حالة حضانة بالمستشفى غرب الأقصر.

أوضح، إنشاء قسم عزل داخل المستشفى بسعة 14 سريرا وعناية مركزة متخصصة لحالات الكورونا بسعة 7 أسرة.