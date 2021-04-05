شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القابضة لمياه الشرب» يكرم الأمهات المثاليات بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الأمهات المثاليات بالشركة القابضة والشركات التابعة لعام 2021، عن دورهن في تأدية رسالتهن على الصعيد المهني والأسري علي حد سواء . وقال إن جميع الأمهات يستحقن التكريم، لما يبذلوه من دور بارز فى بناء المجتمع، وتربية الأبناء لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن فى التنمية.

وقدم اللواء. مهندس محمد يحيي رئيس شركة الأقصر، شهادة تقدير من الشركة القابضة للسيدة أمال منصور والتى تم عرضها عبر الفيديو كونفرانس مع الشركة القابضة .

وأشاد رئيس الشركة، بدور المرأة فى كافة المجالات وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها بالمناصب التى تتقلدها، مشيراً أن التكريم يأتى فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة وتكريمها فى مختلف المناسبات ما يعكس أنها شريك أساسى فى تقدم الوطن.