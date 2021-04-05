شكرا لقرائتكم خبر عن «شرف لي الجلوس معكما».. محافظ بورسعيد يكرم شابين ويهديهما 20 ألف جنيه مكافأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اثنين من الشباب وهما، محمد جابر أحمد عبدالجواد، ومحمود أحمد السيد، الذين ساهما في إنقاذ ٣ أفراد من أسرة واحدة من الغرق عقب سقوط سيارتهم في المياه بمعديات بورسعيد.

أهدى المحافظ الشابين شهادة تقدير ومكافأة مالية وميدالية المحافظة، مقدما لهما الشكر للبطولة التي أظهرها بنزولهما إلى المياه فور سقوط السيارة لإنقاذ من فيها، ووجه المحافظ رسالة إلى الشابين قائلا: «شرف لي الجلوس معكما، فلقد أرسلتما رسالة العالم أن شبابنا بخير ومثال للشهامة والرجولة».

وقرر محافظ بورسعيد خلال لقائة بالشباب إهدائهما مكافأة مقدمة منه شخصيا بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل شاب إلى جانب مكافاة ألفين جنيه من المحافظة.

محافظ بورسعيد يكرم شابين ساهما في إنقاذ ٣ من أسرة واحدة من الغرق بمعدية بورسعيد