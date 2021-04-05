شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يشهد بدء تشغيل مشروع الغاز الطبيعي في التل الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بدء تشغيل مشروع الغاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير والذي يخدم ٣٠ الف مواطن بالقري وتوابعها.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه سوف يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال نهاية العام الحالي ٢٠٢١ بخط توصيل الغاز الطبيعي والذي يبلغ طوله ٦٦٠٠ متر و٨ بوصات قطر بولي إيثيلين عالي الكثافة والخط المغذي داخل المدينة ١٠ كيلو متر لتخدم أهالي التل الكبير والقري التابعة لها.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة التل الكبير برفع جميع التشوينات الموجودة بملعب الكرة الخماسية الموجود بكفر الشيخ عطية وإعادة فتحه لشباب العزبة لتنمية قدراتهم البدنية.

وشدد محافظ الإسماعيلية على إعادة رصف الطرق والشوارع الرئيسية وإعادة الشئ لأصله وذلك بعد الانتهاء من مشروع الغاز مباشرة، ووجه بسرعة الانتهاء من المشكلات المرصودة بالمركز والتي تم الانتهاء من أكثر من ٧٠ ٪ منها وجاري العمل لتنتهي بنهاية هذا العام في مركز التل الكبير وتوابعها.