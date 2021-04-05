شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومدير اليونسكو يتفقدان متحف النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، متحف النوبة بأسوان.

كان في استقبالهم الدكتور راجح زاهر مدير عام متحف النوبة والعاملين بالمتحف وتفقدت اودري أزولاي صالات عرض المتحف واستمعت إلى شرح عن المعروضات بالمتحف من قطع أثرية وتراثية. وأشادت أزولاي بالدور الثقافي والأثري الذي يقوم به متحف النوبة منذ إنشائه.