أخبار مصر

وزير السياحة ومدير اليونسكو يتفقدان متحف النوبة

0 نشر
محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومدير اليونسكو يتفقدان متحف النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، متحف النوبة بأسوان.

كان في استقبالهم الدكتور راجح زاهر مدير عام متحف النوبة والعاملين بالمتحف وتفقدت اودري أزولاي صالات عرض المتحف واستمعت إلى شرح عن المعروضات بالمتحف من قطع أثرية وتراثية. وأشادت أزولاي بالدور الثقافي والأثري الذي يقوم به متحف النوبة منذ إنشائه.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا