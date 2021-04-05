شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يطلق بوابة المعلومات الإلكترونية الرسمية للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة جنوب سيناء بوابة المعلومات الإلكترونية الجديدة للمحافظة، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، حيث أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، البوابة واستعراض أجزائها المختلفة، والتي تعتبر إضافة خدمية متميزة لأبناء محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار تحويل المحافظة لأول محافظة رقمية ذكية.

واستمع المحافظ لعرض تقديمي مفصل عن البوابة الإلكترونية والتي تتكون من ثلاث أقسام أساسية، يتناول القسم الأول منها الخدمات الإلكترونية الخدمية لأبناء المحافظة، ويتناول القسم الثاني خدمات السائحين من خلال تقديم أبرز المعلومات والخدمات السياحية المختلفة في المحافظة، ويهتم القسم الثالث بالمستثمرين، والفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن رؤية بوابة جنوب سيناء الإلكترونية الجديدة إتاحة تجربة مميزة لسهولة التصفح والوصول إلى المعلومات والخدمات والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خلال خطوات سلسة وبسيطة تضمن التفاعل بما يلبي تطلعات زوار البوابة من المواطنين والسائحين والمستثمرين.