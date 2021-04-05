شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بتوفير عناصر نجاح «تنمية الأسرة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافى والاجتماعى الفعلى فى مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة فى هذا الإطار.

ووجَّه الرئيس، خلال اجتماعه، أمس، بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة، والتضامن الاجتماعى، والتخطيط، باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الأسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالى فى تدقيق البيانات الخاصة بالأسر المصرية فى مختلف المحافظات والمراكز، وذلك كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية.

شهد الاجتماع استعراض الإطار الاستراتيجى لمشروع تنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذى يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه فى نطاق جغرافى يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيًا وسكانيًا وصحيًا وثقافيًا، بما فيها التمكين الاقتصادى للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة، وكذا الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف، أهمها تحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء نهائيًا على ظاهرة ختان الإناث.

فى سياق موازٍ، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة عدد منافذ توزيع السلع فى سلسلة معارض «أهلاً رمضان» إلى ٢١٠٠ معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشيًا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجًا.

وخلال اجتماعه مع الرئيس، استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، المبادرات المختلفة للوزارة والمعارض الرئيسية والفرعية والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية لكافة المواطنين، خاصةً الشرائح الأكثر احتياجًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات الاستهلاكية، فضلًا عن عرض الموقف الحالى للمخزون الاستراتيجى للشهور المقبلة من السلع التموينية الأساسية.

وعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، آخر الاستعدادات بالمراكز والمدن فى مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال شهر رمضان، والتنسيق الذى تم مع وزارة التموين والمحافظين بشأن توفير السلع وإقامة المعارض وشوادر البيع التابعة لشركات توزيع السلع الغذائية.

وشهد الاجتماع كذلك عرض آخر مستجدات تطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وجهود تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون ما بين الجهات المعنية، وذلك مواكبةً لجهود الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة ذات المردود الإيجابى اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا.