شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الامتحانات التجريبية لطلاب «الثانوية» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن وزارة التعليم تفاصيل الامتحانات التجريبية الـ3 لطلاب الثانوية العامة، قبل نهاية الأسبوع الجارى، وقال الوزير الدكتور طارق شوقى، خلال رسالة بثها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إن طلاب الصفين الأول والثانى الثانويين أدّوا امتحانات إلكترونية فى المدارس من 27 فبراير الماضى حتى 10 مارس الماضى، وسيؤدون امتحانين فى إبريل الجارى ومايو المقبل، كبديل عن امتحانات نهاية العام.

وأضاف «شوقى» أن قرار العودة لعقد الامتحانات ورقيًا لـ«أولى وثانية» ثانوى، خلال شهرى «إبريل ومايو»، لا علاقة له على الإطلاق بوجود أزمة أو عيب فى التكنولوجيا لدى الوزارة، إذ إن الهدف من هذا القرار عدم السماح بتكرار التجاوزات التى مارسها بعض الطلاب للتحايل والغش خلال حل الامتحان، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص بشكل كبير على تحقيق العدالة المطلوبة فى التقييم مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لتمييز المجتهد عن الذى لم يبذل جهدًا فى التعلم.

وأشار «شوقى» إلى أن عدد أيام امتحان كل شهر من «إبريل ومايو» هى 3 أيام فقط، يمتحن خلالها الطالب كل المواد فى امتحانات مجمعة (كل يوم مجموعة من المواد)، ومدة الامتحان ساعتان أو ساعة ونصف الساعة، وهو نوع من التقييم المناسب للظروف الحالية، منوهًا بأن الوزارة لم تتمكن من عقد امتحان كل مادة فى يوم منفصل، لعدم إطالة جدول الامتحان 15 يومًا، وهو ما يعنى أن الامتحانات ستشغل نصف الشهر، ولن يتبقى وقت آخر لاستكمال الدراسة لباقى المحتوى الدراسى المقرر.