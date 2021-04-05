شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يقر «الوقف الخيرى» ويوافق مبدئيًا على «نقابة المهندسين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى، والذى يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور، وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، «أعلن موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون وسيتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور».

ووافق المجلس على المادة السادسة، والتى تنص على أن يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

وشهدت المادة السابعة جدلًا حول تعديلات اللجنة التى فرضت حدًا أقصى للمدير التنفيذى، ما رفضه نواب على اعتبار أن المدير التنفيذى يساهم فى تنمية الصندوق فلا داعى لتقييده بالحد الأقصى للأجور، وهو ما أيده الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف.

وخلال مناقشة المادة 11، أشار النائب بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، إلى وجود شبهة عدم دستورية فيها إذ تنص على: «يُعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتُعد أموال الصندوق أموالًا عامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإدارى لاستيداء مستحقات الصندوق».

كما وافق المجلس خلال الجلسة - من حيث المبدأ - على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.