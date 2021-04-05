شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف تفاصيل تدريس رموز الهيروغليفية في المناهج الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل تدريس رموز الكتابة الهيروغليفية في المناهج الدراسية في العام المقبل.

وقالت «نوال»، في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» على فضائية «دي إم سي» الاثنين، إن المناهج الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بالوعي الأثري والسياحي، مشيرًا إلى أنه تم البدء برياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي.

وأضافت أنه بداية من الصف الرابع الابتدائي سيتم تدريس بعض من الرموز الهيروغليفية العام المقبل، مستطردة: «بدأنا في تقديم معالم الآثار وتاريخنا الفرعوني وتاريخ مصر على مدى العصور كلها وازاي نحترم الآثار ومعرفة أجدادهم ازاي وصلونا تاريخنا ومعرفة آثارنا، ومعرفة الكتابة الهيروغليفية هو نوع من مواكبة الحضارة لفهم واستيعاب وتقدير الحضارة وهذا سيتم وفق المناهج الدراسية».