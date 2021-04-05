شكرا لقرائتكم خبر عن يستفيد منها 30 ألف فلاح..تسجيل 98% من استمارات «الفلاح الذكي» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بمنظومة «كارت الفلاح الذكي»، تمهيداً لإطلاقها رسميا تحت إشراف المهندسة نجوان أحمد مسؤول كارت الفلاح بالإسكندرية، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي.

وقال المهندس طارق زكي صالح وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من حوالي ٩٨% من تسجيل الاستمارات الخاصة بالمنظومة، بإجمالي عدد ٣٠٣٥١ حائزا بالقطاعات الثلاثه الائتمان والاستصلاح والإصلاح الزارعي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وبناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واهتمامه بكافة القطاعات التنموية بالمحافظة وخاصة القطاع الزراعي، لأنه يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، والمصدر الرئيسى للدخل لملايين الأسر المصرية.

وأوضح أنه تمت ميكنة المديرية والإدارات والقطاعات الزراعية بالكامل، وجار الآن ميكنة الجمعيات الزراعية التابعة للمديرية، وتم استلام ٥٦ تابلت للقائمين بالعمل في الجمعيات الزراعية، والانتهاء من تسليم ٥٦ ماكينة نقاط صرف الأسمدة بكل جمعية زراعية، وسوف يتم تدريب القائمين بالعمل بالمنظومة على طرق استخدام الأجهزة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن منظومة «كارت الفلاح الذكي»، «الكارت الذكي» هو استبدال بطاقة الحيازة الورقية ببطاقة إلكترونية مبين بها المساحة الكلية للحائز والمساحة الفعلية المنزرعة، وهو يضمن حق المزارع في وصول الأسمدة كاملة له دون التلاعب، أو تدخل عامل الفساد كما كان في ظل النظام الورقي، وهو إحدى المنظومات الجديدة التي أطلقتها الدولة لحماية الفلاح والحفاظ على حقوقه.

يستفيد منها 30.3 ألف فلاح .. "زراعة الاسكندرية": تسجيل 98% من استمارات الحائزين بمنظومة "الفلاح الزكى" (صور)

يستفيد منها 30.3 ألف فلاح .. "زراعة الاسكندرية": تسجيل 98% من استمارات الحائزين بمنظومة "الفلاح الزكى" (صور)

يستفيد منها 30.3 ألف فلاح .. "زراعة الاسكندرية": تسجيل 98% من استمارات الحائزين بمنظومة "الفلاح الزكى" (صور)

يستفيد منها 30.3 ألف فلاح .. "زراعة الاسكندرية": تسجيل 98% من استمارات الحائزين بمنظومة "الفلاح الزكى" (صور)

يستفيد منها 30.3 ألف فلاح .. "زراعة الاسكندرية": تسجيل 98% من استمارات الحائزين بمنظومة "الفلاح الزكى" (صور)

يستفيد منها 30.3 ألف فلاح .. "زراعة الاسكندرية": تسجيل 98% من استمارات الحائزين بمنظومة "الفلاح الزكى" (صور)

يستفيد منها 30.3 ألف فلاح .. "زراعة الاسكندرية": تسجيل 98% من استمارات الحائزين بمنظومة "الفلاح الزكى" (صور)