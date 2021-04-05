شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: ندرب مليوني سيدة ونوفر لهن فرص عمل من خلال مليون مشروع صغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تهتم حاليا اهتماما كبيرا بالمجتمع المصرى وتنمية الريف المصرى، وأضافت: لابد أن يصاحبة تنمية في الأسرة وخصائص السكان، مشيرة إلى أن هدف خطة تنمية الأسرة المصرية هو محوران، أولهما ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان.

وتابعت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل، أنه تم وضع خطة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لها عدة محاور، المحور الرئيسى هو التمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال رفع القدرات والمهارات واستطردت: نستثمر في تدريب ما لايقل عن مليوني سيدة في ثلاث سنوات وتوفير فرص عمل من خلال مليون مشروع تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، مؤكدة على أن التمكين الاقتصادى من الأمور المهمة التي تعطى المرأة الثقة والاستقلالية .

وواصلت وزيرة التخطيط انه يتم حاليا تطوير الوحدات ومستشفيات التكامل التي لم يكن جزء كبير منها غير مستغل وتقسيمها الى قسمين الأول عبارة عن وحدة تنمية وصحة الاسرة والقسم الثانى حضانة لرعاية الأطفال والقسم الاخر عبارة عن مشاغل وورش عمل ووزارة الصحة تقوم باستخدام ماتنتجة تلك الورش مضيفة انه لابد من التوعية والمحور الثقافي عن طريق وضع مناهج تتحدث عن أهمية الاحتفاظ بأسرة سليمة ودور الاعلام والمؤسسات الدينية في التوعية بالحفاظ على حجم اسرة مناسب يتناسب مع دخل العائل لها.