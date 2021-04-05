شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. توجيهات رئاسية بالتعامل مع قضايا تنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: توجيهات رئاسية بالتعامل مع قضايا تنمية الأسرة.. الرئيس السيسى يوجه باستكمال جميع جوانب مشروع تنمية الأسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالى المبذول من مختلف أجهزة الدولة فى إطار «المشروع القومى لتطوير القرى ».. وزيادة عدد منافذ توزيع السلع فى معارض «أهلا رمضان » إلى 2100.





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توجيهات رئاسية بالتعامل مع قضايا تنمية الأسرة.. الرئيس السيسى يوجه باستكمال جميع جوانب مشروع تنمية الأسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالى المبذول من مختلف أجهزة الدولة فى إطار «المشروع القومى لتطوير القرى ».. وزيادة عدد منافذ توزيع السلع فى معارض «أهلا رمضان » إلى 2100

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