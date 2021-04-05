شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان فرع توثيق مميز بأحد أندية الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فرع التوثيق المميز بأحد الأندية الخاصة بالشيخ زايد، وذلك في حضور المهندس ماجد شريف عضو مجلس الادارة المنتدب، والمهندس / ابراهيم زاهر رئيس النادى، واسر محمد ومحمود ذكى نائبا الرئيس ومحمد علاء «مدير عام النادي.

ويقدم الفرع خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل مميز نظير مقابل عن تكلفة الأعمال المميزة المقدمة لهم.

ويأتي إنشاء هذا الفرع في إطار الشراكة المجتمعية بين الوزارتين والقطاع الأهلي.

و يتم إتاحة الخدمة من خلال آليات تضمن توفير الوقت والجهد إذ يعمل الفرع بنظام الحجز المسبق عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل» على الهواتف الآندرويد للحد من الزحام والتكدس؛حيث يتاح الحجز كل نصف ساعة على مدار اليوم، إلى جانب تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة «مصر الرقمية»، كما تقتصر كافة التعاملات المالية بهما على بطاقات الدفع الائتماني بأنواعها تحقيقاً لما تستهدفه الدولة من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية .

كما يتم ولأول مرة في فروع التوثيق الموجودة بالاندية الرياضية إتاحة خدمة «رجال الأعمال» بهذا الفرع والتي يتم الحجز لها عبر ذات التطبيق كل خمسة وأربعين دقيقة لعدد محدود بمقابل مالي إضافي.