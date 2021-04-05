شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية بالشرقية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور رضا محمد السيد، مدير مركز التدريب الإدارى بالشرقية، عن تنفيذ دورة «تنمية مهارات مديرى مكاتب الأمن والمراكز للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ولغة الإشارة، للعاملين بالإدارة المحلية بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من ٦ أبريل حتى ٨ أبريل الجارى بمقر مركز التدريب الإدارى، بهدف الإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفائتهم، لتطوير منظومة العمل وتقديم أفضل خدمات للمواطنين وخاصةً ذوي الهمم.

أضاف مدير المركز أن الدورة التدريبية ستتناول عدة محاور أساسية عن قانون حقوق ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقة وكيفية التعامل مع ذوى الهمم ودمجهم بالمجتمع والتعريف بلغة الإشارة، وكذلك التعريف بإحتياجات ذوى الهمم لتلبية جميع المطالب الخاصة بمتحدى الإعاقة، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجههم في الحياة اليومية وتقديم يد العون لهم.

يُذكر أن الدورة التدريبية يُحاضر بها نخبة من المحاضرين، وهم دكتور محمود الوجيه مركز التدريب الإدارى، ودكتور محمد نيازي، ودكتور محمد عباس كلية علوم الإعاقة، ومنسق الدورة ورانيا ربيع.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الشباب من العاملين بالديوان العام، وبالإدارات المحلية بنطاق المحافظة لتمكينهم وتوليهم المسؤلية والإعتماد عليهم وصقل مهاراتهم، مُشيراً إلى أهمية دور مركز التدريب الإدارى في تأهيل وتطوير العنصر البشري بالجهاز الإداري للمحافظة وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل.