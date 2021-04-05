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المنتدى الثقافي البيئي الدولي بجامعة المنوفية يوصي بحصر الجهود العلمية لجائحة كورونا

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المنتدى الثقافي البيئي الدولي الذي عقد بكلية الآداب جامعة المنوفية تحت عنوان ( العلوم الإنسانية بين الواقع وتحديات العصر ) في الفترة من ٤ إلي ٥ إبريل الجاري تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ، فعالياته بعقد الجلسة الختامية للمنتدي عبر تطبيق زووم بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين من مصر وخارجها وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقد أسفر المنتدى عن عدة توصيات أهمها ضرورة التوعية بأهمية القيم الاجتماعية والأخلاقية لتحقيق الأمن الفكري، وضرورة حصر الجهود العلمية نظريا وتطبيقيا لجائحة كورونا، مناشدة المشرع المصري بإصدار قانون تشريعي لرعاية الظروف الاستثنائية في الجوائح، أهمية توجيه البحث العلمي لقضايا المواطنة في مواجهة المشكلات المعاصرة والتجديد في مواجهة المخاطر الراهنة ، وتعزيز التعاون المشترك في المجالي البيئي والثقافي بين الجامعة والمؤسسات المختصة وعلي رأسها وزارتي البيئة والثقافة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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