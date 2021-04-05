شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبنى جديد للسجل المدنى بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، افتتاح سجل مدنى إسنا٨ الجديد، التابع لوزارة الداخلية، وذلك برفقة العميد محمد رشدي مدير إدارة الأحوال المدنية في الأقصر، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وعدد من القيادات داخل مدينة إسنا جنوب الأقصر .

ويذكر أنه تم إنشاء سجل مدني إسنا الجديد ضمن المشاريع الخدمية بمركز إسنا ، بعد إزالة مبنى محطة الوقود القديمة ، وهو مقام على مساحة 401 متر مربع بقرار تخصيص رقم 12 لسنة 2018 ، وترخيص مبانى رقم 76 لسنة 2018 ، وتم إنشاؤه ضمن عدد من المصالح الخدمية بمركز ومدينة إسنا، والتى تقام لخدمة المواطن الإسناوي بهدف تحسين مستوى الخدمات وتطويرها . وتم تشطيب وتجهيز المبنى بمنافذ معاملات حضارية ، وجهاز نداء آلى ، ومقاعد استراحة المواطنين على مساحة ١٢٠ متر مربع داخل المبنى لمنع التكدس، وأيضا تم عمل أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، سواء من مقاعد الانتظار أو الممرات المخصصة للكراسي المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة في جنوب الأقصر .

وأكد رئيس المركز بأن مركز ومدينة إسنا على إستعداد تام لتذليل أى عقبات تواجه المصالح الخدمية والمشاريع التنموية داخل إسنا أو أى منشأة تهدف إلي خدمة المواطن الإسناوي، جنوب الاقصر وذلك بهدف الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن في ظل توجهات الدولة.