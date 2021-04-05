شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبنى جديد للسجل المدنى بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، افتتاح سجل مدنى إسنا٨ الجديد، التابع لوزارة الداخلية، وذلك برفقة العميد محمد رشدي مدير إدارة الأحوال المدنية في الأقصر، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وعدد من القيادات داخل مدينة إسنا جنوب الأقصر .
ويذكر أنه تم إنشاء سجل مدني إسنا الجديد ضمن المشاريع الخدمية بمركز إسنا ، بعد إزالة مبنى محطة الوقود القديمة ، وهو مقام على مساحة 401 متر مربع بقرار تخصيص رقم 12 لسنة 2018 ، وترخيص مبانى رقم 76 لسنة 2018 ، وتم إنشاؤه ضمن عدد من المصالح الخدمية بمركز ومدينة إسنا، والتى تقام لخدمة المواطن الإسناوي بهدف تحسين مستوى الخدمات وتطويرها . وتم تشطيب وتجهيز المبنى بمنافذ معاملات حضارية ، وجهاز نداء آلى ، ومقاعد استراحة المواطنين على مساحة ١٢٠ متر مربع داخل المبنى لمنع التكدس، وأيضا تم عمل أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، سواء من مقاعد الانتظار أو الممرات المخصصة للكراسي المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة في جنوب الأقصر .
وأكد رئيس المركز بأن مركز ومدينة إسنا على إستعداد تام لتذليل أى عقبات تواجه المصالح الخدمية والمشاريع التنموية داخل إسنا أو أى منشأة تهدف إلي خدمة المواطن الإسناوي، جنوب الاقصر وذلك بهدف الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن في ظل توجهات الدولة.
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