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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يوجه بمتابعة أعمال مشروع تطوير قرى الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة» وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وتفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وأبو عوف العفي رئيس قرية توماس وعافية، أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي بتوماس وعافية والتي سيتم ربطها على محطة رفع توماس 1. كما تم اصطفاف معدات شركة "إشراقة " الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحي داخل قرية توماس 1، وتوماس الوسطى ، وتوماس 2 وقرية وابورات المطاعنة . وتم تفقد أعمال حفر شبكة انحدار الصرف الصحي بالشوارع الرئيسية بقرية توماس 1 وتوماس 2 .
وأكد رئيس المركز بأنه جاري العمل على قدم وساق لأعمال الصرف الصحي داخل عدد من المواقع بمركز إسنا منها (قرية الكلابية – قرية النمسا – قرية النجوع – قرية توماس 1 – قرية توماس 2- قرية توماس الوسطى – قرية الدير ) في جنوب الأقصر .
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