شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يوجه بمتابعة أعمال مشروع تطوير قرى الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة» وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وتفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وأبو عوف العفي رئيس قرية توماس وعافية، أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي بتوماس وعافية والتي سيتم ربطها على محطة رفع توماس 1. كما تم اصطفاف معدات شركة "إشراقة " الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحي داخل قرية توماس 1، وتوماس الوسطى ، وتوماس 2 وقرية وابورات المطاعنة . وتم تفقد أعمال حفر شبكة انحدار الصرف الصحي بالشوارع الرئيسية بقرية توماس 1 وتوماس 2 .

وأكد رئيس المركز بأنه جاري العمل على قدم وساق لأعمال الصرف الصحي داخل عدد من المواقع بمركز إسنا منها (قرية الكلابية – قرية النمسا – قرية النجوع – قرية توماس 1 – قرية توماس 2- قرية توماس الوسطى – قرية الدير ) في جنوب الأقصر .

مشروعات حياة كريمة بقرى اسنا

مشروعات حياة كريمة بقرى اسنا

مشروعات حياة كريمة بقرى اسنا