شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يشهد الاحتفال بيوم الحقل بمزرعة الراهب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، احتفال كلية الزراعة بيوم الحقل بمزرعة الكلية بالراهب، وذلك احتفالاً بحصاد الموسم الزراعي السادس للمحاصيل الشتوية .

قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية للمزرعة وتفقد الحقل الإرشادي وما يضمه من تجارب بحثية لأعضاء هيئة التدريس والأصناف المزروعة ومشاريع التخرج لطلاب قسم المحاصيل بالكلية باستخدام أنظمة الري الحديثة ومدى استجابة المحاصيل لإضافة منظمات النمو النباتية تحت مختلف ظروف الزراعة، وتأثير الإضافات الأرضية لمحفزات النمو الجذري والخضري على إنتاجية المحاصيل كالعدس والكتان، والتوصيات الفنية للحصول على إنتاج إستراتيجي للقمح عالى الجودة.

استمع «مبارك» لشرح تفصيلي للتجارب البحثية من الدكتور أسامة على محمد رئيس قسم المحاصيل، وقام الطلاب بالقسم بعرض مشاريع التخرج وأهم النتائج التي أسفرت عنها والتوصيات التي يجب عملها للحصول على أفضل النتائج وأعلى انتاجية من المحاصيل محل التجارب.

وأكد على أهمية دعم الباحثين في المجالات الزراعية لتطوير الزراعة وتنمية البقعة الزراعية في مصر، والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والعمل ضمن توجهات الدولة ومشاريعها القومية مثل مشروع دلتا مصر الجديدة لتطوير الزراعة وإستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية كمحصول القمح الهام من الناحية الغذائية، ودعا الطلاب إلى عمل المزيد من الأبحاث التي توفر المياه والأسمدة، إلى جانب مساعدة المزارع بالمجتمع الخارجى لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة وتوعيته بأحدث طرق جمع المحاصيل وتخرينها لضمان الحصول على أفضل منتجات.

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