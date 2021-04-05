شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء إلي مدينة الحسنة بعددد انقطاع لـ 8 ساعات للصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد التيار الكهربي عن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بعد فصلها لمدة 8 ساعات متتالية للصيانة الدورية.

وأكد اللواء أسامه أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم قطع التيار الكهربي من الساعة السابعة صباحا وحتي الرابعة عصرًا عن مدينة الحسنة والتجمعات التابعة لها، وذلك للصيانة الدورية لخطوط الكهرباء المغذية للمركز.

وجه «عفش» الشكر إلى هندسة كهرباء شمال سيناء على الاهتمام بالصيانة الدورية لخطوط الكهرباء المغذية إلى مدينة الحسنة.