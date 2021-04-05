شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة كسح مياه الصرف الصحي تتخلص من حمولتها بالأراضي الزراعية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد احمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية بشمال الأقصر، أنه أثناء قيامه بجولة تفقدية اليوم الإثنين، وأثناء تفقده لاستقرار الأوضاع العامة، تم تضبط سيارة كسح أهالي تتخلص من مياه كسح الصرف الصحي في إحدى الأراضي الزراعية.

وأوضح أن ذلك ياتي في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة الدائمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالقانون في مختلف شوارع المحافظة .

وأضاف، رئيس مركز الزينية بشمال الأقصر، أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.