شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تتابع مركز مستشفى أولاد صقر لتطعيم أصحاب الأمراض بـ لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أولاد صقر المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من استعدادات وجاهزية المستشفى، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، واستقبال وتقديم الخدمة الطبية لمرضى الأمراض التنفسية بأماكن مختلفة عن مرضى التخصصات الطبية الأخرى، والسير في خطوط منفصلة، وارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء العمل.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، ضمن خطة وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، لرفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعامل، وناقش مع مقاول المشروع خطة العمل بعد إجراءات الترسية واستلامه الموقع، ووجه ببدء العمل على مراحل بدءاً بالعيادات الخارجية ثم المعامل ثم الاستقبال والطوارئ، وتحديد أماكن تقديم الخدمة الطبية البديلة أثناء التطوير، لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال بكل مرحلة.

وتفقد وكيل الوزارة خلال زيارته التجهيزات والاستعدادات النهائية بالمركز الجديد بالمستشفى والمخصص لتطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، بلقاح كورونا كوفيد١٩، كما قام بمعاينة خطوط السير، والتأكد من توافر معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، ومن توافر الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، للبدء في تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن تجهيز المركز الجديد بمستشفي أولاد صقر المركزى، يأتي ضمن ٧ مراكز طبية جديدة، بالإضافة إلى ٧ مراكز أخرى تم تشغيلها بالمحافظة، خلال الفترة القليلة الماضية، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز التطعيم بمحافظة الشرقية، إلى ١٤ مركز وهم «مكتب صحة ثان بالزقازيق، مركز الدميين بفاقوس، والمركز الطبي ببلبيس، والمركز الطبي بأبوحماد، والمركز الطبي بالحى العاشر قطاع أ- والمركز الطبي بالحي ٤٦ بمدينة العاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبوكبير، وداخل مستشفيات السعديين، وههيا، والحسينية، وأولاد صقر، وديرب نجم، ومنيا القمح، والقنايات المركزية».

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا،ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة «الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم» بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ خلال أيام، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.