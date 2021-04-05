شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع الجهاز التنفيذي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعاً بحضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات ومديري إدارات الديوان العام والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

بدأت فعاليات الاجتماع بالسلام الجمهوري ورحب المحافظ بالسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لتوليهم المسؤولية بالمحافظة بقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ضمن حركة تنقلات محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، ضمت 7 قيادات محلية، وأكد فودة ان المنصب ليس تكريما أو تشريفاً بل واجبات ومسؤوليات على القيادي اتباعها .

وأشاد المحافظ بما تم في احتفالية العيد القومي للمحافظة في الذكرى الـ 32 لعودة طابا خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس، مضيفاً أنه فخور بما تم إنجازه الفترة الماضية.

كما استعرض المحافظ المشروعات المقبلة بالمحافظة؛ منها مشروع تطوير المسرح المكشوف بطور سيناء خلال موازنة العام المالي الجاري 2021 / 2022، وافتتاح طريق حمام موسي، وطريق قرية الجبيل بطور سيناء، ومحطات مياه بعدة مدن، والبيوت البدوية بطابا، وافتتاح منطقة مقصد العائلة بجوار شارع 306 بطور سيناء في مايو المقبل وإعداد الدراسات اللازمة بواسطة هيئة موانئ البحر الأحمر بشأن إقامة وإنشاء ميناء بحري تجاري بمدينة طابا.