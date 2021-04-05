شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يفتتح «أهلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، معرض «أهلًا رمضان» لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر، بمدينة طور سيناء بجوار مجمع دلتا ماركت حضر الافتتاح اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وسامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وهشام خضير رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ومواطني المدينة.

وأقيم المعرض ضمن مبادر الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء والغرفة التجارية، ومديرية التموين بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكبار تجار الجملة. ويضم 40 باكية تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، والخضروات والفاكهة، واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

أشاد محافظ جنوب سيناء، بتنوع وجودة السلع الغذائية، التخفيضات في أسعار كافة المعروضات والتي بلغت من 15 إلى 40 % التي تناسب كافة المستويات، مؤكدًا حرصه الدائم على التوسع في إقامة معارض «أهلًا رمضان» بكافة مدن المحافظة، لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار، وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

ويتضمن المعرض كافة السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم، وسيستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان الكريم. وأكد وكيل وزارة التموين سامي عبدالقادر، أن المديرية ستقوم بمتابعة المعرض يوميًا من قبل لجنة، للوقف على مدى توافر السلع ومدى التزام التجار بالأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة به.