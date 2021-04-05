شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تفتتح «الصعيد يتغير» بحضور وزيري التنمية المحلية والتضامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، مؤتمر «الصعيد يتغير» الذي تنظمه المكتبة بأحد فنادق القاهرة، اليوم الإثنين، بحضور اللواء محمود شعراوي؛ وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، ويشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان، والمثقفين، والأكاديميين والإعلاميين، فضلاً عن العاملين في الحقل الأهلي.



أكد «الفقي»، أن المكتبة نظمت المؤتمر من منطلق شعورها بأن الصعيد المكون الأساس للحضارة المصرية الذي وفدت منه كل الدعوات للتنوير أمثال الدكتور طه حسين والعقاد والمراغي وجمال عبدالناصر، فالصعيد قدم نماذج مبهرة للوطن وأسهم أبناؤه في تاريخ مصر، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الحالية يولون اهتمامًا كبيرًا بالصعيد.



وأشار إلى أن المكتبة ستواصل القيام بدورها التنويري ودعم المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة في السنوات الأخيرة، فالمكتبة لا تنعزل عن الواقع فهي مؤسسة مصرية ذات طابع عالمي.