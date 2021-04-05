شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: تعزيز التعاون مع مصر مهم في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أهمية تعزيز التعاون مع مصر في المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والإنسانية، ولا سيما على الساحة الدولية، جاء ذلك وفقا لبيان الوزارة عقب مشاورات سياسية بين نائب وزير خارجية أوكرانيا دميترو سينيك ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير بدر عبدالعاطي.

وأكدت الخاريجة في بيان حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن الطرفان ناقشا مجموعة واسعة من قضايا التعاون الأوكراني المصري في الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات العملية لتطوير وتنويع التجارة، فضلا عن توسعة آفاق إطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة في إفريقيا.

وأضافت أن الطرفان أولى اهتمامًا خاصًا بالتحضيرات لتبادل الزيارات على أعلى مستوى، فيما نقل دميترو سينيك رسالة شخصية من وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إلى وزير الخارجية سامح شكري، دعاه إلى زيارة أوكرانيا.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.5 مليار دولار، فيما تحتل أوكرانيا رقما كبيرا في نسبة عدد السائحين لمصر.