شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض القاهرة للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٥٢، والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيو حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، أمس، ويستمر حتى ٦ مايو المقبل، وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض فى مقرها، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وتنعقد الدورة تحت شعار «هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل»، والكاتب يحيى حقى شخصية المعرض لهذا العام، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.