شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة عقب جولته برفقة مديرة عام اليونسكو: "مصر الجميلة فيها كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بزيارة مدير عام منظمة اليونسكو أودرى أزولاى، والذى رافقها فى رحلة سياحية شملت العديد من المناطق الأثرية والسياحية فى محافظة الإسكندرية شمالا حتى أسوان جنوبا.



وزير السياحة عبر حسابه بموقع تويتر

ونشر خالد العنانى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورا من جوله أودرى أزولاى، وعلق قائلاً: "رحلة سريعة مع السيدة أودرى أزوليه، مدير عام اليونسكو، بالقاهرة، الإسكندرية شمالا، وأسوان جنوبا ..مصر الجميلة فيها كل شيء".





وكان تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، يرافقه أودرى أزولاى مدير عام منظمة اليونسكو، السوق السياحى القديم بمدينة أسوان والجارى فيه أعمال التطوير والتجميل ضمن المشروع الحضارى لواجهة عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والذى يضم حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى.

وأثناء الجولة التفقدية فى ممشى السوق التى رافقهم خلالها الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية بتكليف من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حرص وزير السياحة والآثار ومدير عام منظمة اليونسكو بالمرور على البازارات والعاديات ومحلات العطارة التى تشتهر بها أسوان حيث أبدوا إعجابهم بطريقة العرض للمنتجات وواجهات المحلات والمظلات الخشبية والأرضيات وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية.

وفى نفس السياق، زار وزير السياحة والآثار ومدير عام اليونسكو ، العديد من المقاصد السياحية الأخرى منها معابد فيله ومتحف النوبة، بالإضافة إلى القيام بجولة نيلية، حيث استمعت مدير عام اليونسكو لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيرى عن محتويات معابد فيله ومتحف النوبة والحقب التاريخية والقطع الأثرية التى جسدت مراحل متعاقبة من العصور والحضارات المختلفة.

وأعربت أودرى أزولاى عن إعجابها بالحضارة المصرية القديمة التى أبهرت العالم بأسرارها وسحرها وهو الذى تجسد فى العرض الشيق لنقل الموميات الملكية أمس الأول.